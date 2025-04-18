Чи планують в Україні підвищувати податки: відповідь міністра фінансів

Україна дійсно потребує більш значних ресурсів, зокрема, у 2026 році. Це буде предметом переговорів з МВФ вже у квітні.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час години запитань до уряду в парламенті.
"Хочу зазначити, що ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо. Підняття податків не передбачаємо. І все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством", - сказав він.
Марченко повідомив, що найближчий план - це підготовка бюджетної декларації на 2026, 2027, 2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії і, відповідно, реакцію уряду на ті або інші ризики фіскального характеру.
Міністр фінансів повідомив, що в цьому році Мінфін реагує на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і має відповідь на ці питання.
"Щодо фінансування на 2026 рік - це не є якимось секретом Полішинеля. І зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій. Будь-які варіанти розвитку подій передбачають реакцію як у воєнному стані, так і в післявоєнному, - розповів Марченко.
За його словами, зараз Мінфін готує відповідні пропозиції.
"Наступного тижня в нас будуть активні консультації з міністрами фінансів наших країн-партнерів, з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком. Ми окреслимо наші ризики, застереження і покажемо, що ситуація потребує додаткової підтримки, над якою ми активно будемо працювати з прем'єр-міністром", - сказав Марченко.
Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про можливість змін до держбюджету на 2025 рік через необхідність врахувати більші військові витрати, ніж планувалося.
Минулого року Мінфін домігся підвищення податків для громадян України через збільшення витрат на оборону.