Планируют ли в Украине повышать налоги: ответ министра финансов

"Хочу отметить, что никаких планов по фискализации мы не планируем. Поднятие налогов не предусматриваем. И все будет осуществлено в условиях, предусмотренных действующим законодательством", - сказал он.

Марченко сообщил, что ближайший план - это подготовка бюджетной декларации на 2026, 2027, 2028 годы, которая будет включать различные сценарии и, соответственно, реакцию правительства на те или иные риски фискального характера.

Министр финансов сообщил, что в этом году Минфин реагирует на те риски, которые уже материализовались, и имеет ответ на эти вопросы.

Бюджет следующего года

"Относительно финансирования на 2026 год - это не является каким-то секретом Полишинеля. И сейчас мы активно работаем над тем, чтобы мы имели ответы на любые варианты развития событий. Любые варианты развития событий предусматривают реакцию как в военном состоянии, так и в послевоенном, - рассказал Марченко.

По его словам, сейчас Минфин готовит соответствующие предложения.

"На следующей неделе у нас будут активные консультации с министрами финансов наших стран-партнеров, с Международным валютным фондом, Всемирным банком. Мы обозначим наши риски, предостережения и покажем, что ситуация требует дополнительной поддержки, над которой мы активно будем работать с премьер-министром", - сказал Марченко.