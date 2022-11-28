ua ru
Пн, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Планируют ли сокращать комендантский час в Киеве: ответ Кличко

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 ноября 2022 08:30
Планируют ли сокращать комендантский час в Киеве: ответ Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Комендантский час в Киеве пока не будут сокращать. Решение об изменении его продолжительности будет приниматься вместе с военными.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Городской глава объяснил, что комендантский час введен для безопасности самих жителей. Решение об изменении продолжительности принимают городские власти с Советом обороны города, учитывая рекомендации военных.

"Пока обсуждения по увеличению или уменьшению комендантского часа не было. Мы этот вопрос пока не рассматривали, потому что он не актуален", - отметил Кличко.

Напомним, мэр столицы в интервью также поставил точку в вопросе эвакуации из Киева. По словам Кличко, полной эвакуации не будет, но возможен переезд некоторых жителей в пригород.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко Комендантский час
NEWS
РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе
РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе
DAILY
Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны