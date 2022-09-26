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Чи планують у Росії вводити військовий стан: відповідь Пєскова

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Москва, Понеділок 26 вересня 2022 13:35
Чи планують у Росії вводити військовий стан: відповідь Пєскова Фото: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Кремлі поки що не ухвалювали рішень про введення воєнного стану на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Путіна Дмитра Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

"Жодних рішень про введення військового стану в будь-яких регіонах поки не приймалося", - заявив він.

Пєсков додав, що рішень щодо закриття кордонів для чоловіків через мобілізацію також поки що немає.

Варто зазначити, що за кілька днів до оголошення Путіним мобілізації його речник Дмитро Пєсков заявляв, що такого рішення очікувати не варто.

Пізніше він пояснив свою відповідь тим, що йому поставили питання "про повну мобілізацію", а не часткову.

Нагадаємо, у середу, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні. Після цього глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що закликати заплановано до 300 тисяч росіян.

За даними українського Генштабу, новомобілізованих росіян уже розпочали відправляти на фронт без підготовки.

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