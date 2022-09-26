Планируют ли в России вводить военное положение: ответ Пескова

В Кремле пока не принимали решений о введении военного положения на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Песков в комментарии российским СМИ.

"Никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах пока не принималось", - заявил он.

Песков добавил, что решений по закрытию границ для мужчин из-за мобилизации также пока нет.

Стоит отметить, что за несколько дней до объявления Путиным мобилизации его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что такого решения ожидать не стоит.

Позже он объяснил свой ответ тем, что ему задали вопрос "о полной мобилизации", а не частичной.