Чи планують росіяни наступ на Харків: відповідь ГУР

"Наразі ми бачимо саме прикордонну операцію і те що відбувається це не наступ на Харків", - заявив він.

За словами Юсова, українським військовим добре відомі плани та ресурси росіян щодо Сумської області.

"Суми? Якщо будуть підстави для занепокоєння, про це будуть офіційно повідомляти. Ситуація там добре відома і плани і ресурси ворога - також", - додав він.