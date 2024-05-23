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Чи планують росіяни наступ на Харків: відповідь ГУР

Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Наразі те, що відбувається на прикордонні, не є наступом російських загарбників на Харків.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Наразі ми бачимо саме прикордонну операцію і те що відбувається це не наступ на Харків", - заявив він. 

За словами Юсова, українським військовим добре відомі плани та ресурси росіян щодо Сумської області. 

"Суми? Якщо будуть підстави для занепокоєння, про це будуть офіційно повідомляти. Ситуація там добре відома і плани і ресурси ворога - також", - додав він. 

Наступ РФ на Харківську область

Напружені бої точаться по всій лінії фронту: українські захисники дають відсіч окупантам. Попри запеклі атаки російських військ, українська армія мужньо тримає оборону і завдає значних втрат ворогу.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що пильна увага приділяється захисту всієї прикордонної зони.

При цьому на початку травня загарбники розпочали наступ на Харківську область. Найзапекліші бої точаться у Покровському, Краматорському, Курахівському напрямках.

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