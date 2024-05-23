RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Планируют ли россияне наступление на Харьков: ответ ГУР

Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сейчас то, что происходит на границе, не является наступлением российских захватчиков на Харьков.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас мы видим именно пограничную операцию и то что происходит это не наступление на Харьков", - заявил он. 

По словам Юсова, украинским военным хорошо известны планы и ресурсы россиян по Сумской области. 

"Сумы? Если будут основания для беспокойства, об этом будут официально сообщать. Ситуация там хорошо известна и планы и ресурсы врага - также", - добавил он. 

Наступление РФ на Харьковскую область

Напряженные бои идут по всей линии фронта: украинские защитники дают отпор оккупантам. Несмотря на ожесточенные атаки российских войск, украинская армия мужественно держит оборону и наносит значительные потери врагу.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что пристальное внимание уделяется защите всей приграничной зоны.

При этом в начале мая захватчики приступили к Харьковской области. Самые ожесточенные бои идут в Покровском, Краматорском, Кураховском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХарьковНаступление боевиковВойна России против УкраиныГУР