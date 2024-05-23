Планируют ли россияне наступление на Харьков: ответ ГУР

Сейчас то, что происходит на границе, не является наступлением российских захватчиков на Харьков.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Сейчас мы видим именно пограничную операцию и то что происходит это не наступление на Харьков", - заявил он.
По словам Юсова, украинским военным хорошо известны планы и ресурсы россиян по Сумской области.
"Сумы? Если будут основания для беспокойства, об этом будут официально сообщать. Ситуация там хорошо известна и планы и ресурсы врага - также", - добавил он.
Напряженные бои идут по всей линии фронта: украинские защитники дают отпор оккупантам. Несмотря на ожесточенные атаки российских войск, украинская армия мужественно держит оборону и наносит значительные потери врагу.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что пристальное внимание уделяется защите всей приграничной зоны.
При этом в начале мая захватчики приступили к Харьковской области. Самые ожесточенные бои идут в Покровском, Краматорском, Кураховском направлениях.
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