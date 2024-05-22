Зеленський обговорив з Сирським ситуацію на фронті: зараз максимум уваги прикордонню
Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 травня, заслухав дві доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Зараз максимум уваги приділяється усьому прикордонню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Говорив сьогодні з генералом Сирським щодо фронтової ситуації. Доповідь головкома була вранці й от нещодавно", - сказав Зеленський.
За його словами, напрямки основних боїв не змінилися. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки, а також Купʼянський у Харківській області.
"Максимум уваги - усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також у Сумській. Завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне. Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту, - зазначив президент.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, російські війська продовжують активні штурмові дії на Куп’янському та Покровському напрямках.
Так, на Харківському напрямку загарбники й далі тиснуть у районі Липців. Українські воїни також проводять активні дії.
На Куп’янському напрямку ситуація напружена - станом на вечір 22 травня відбулося 22 бойових зіткнення в районах восьми різних населених пунктів.
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