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Планируют ли в киевских школах вводить карантин: что говорят в КГГА

Среда 24 января 2024 17:09
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Планируют ли в киевских школах вводить карантин: что говорят в КГГА Фото: Планируют ли в киевских школах вводить карантин: что говорят в КГГА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас ситуация с заболеваемостью школьников Киева ОРВИ контролируемая. Переводить школы в онлайн-режим не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского.

По словам Мондриевского, за последнюю неделю было выявлено 3 216 случаев заболевания ОРВИ среди школьников. Это чуть менее 2% от общего количества учеников, которые сейчас учатся офлайн.

"Это точно не критические показатели, и ситуация контролируемая. Сейчас общий показатель заболеваемости на 46,6% ниже эпидемического порога, резкого роста не наблюдается. Сезонное заболевание у детей в основном проходит в легкой форме", - пояснил он.

Ношение масок

8 января первый заместитель глава КГГА Николай Поворозник призвал жителей столицы снова носить маски в людных местах. Он объяснил такой призыв тем, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала соблюдать масочный режим во избежание заражения COVID-19.

Позже главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что носить маски в Украине необязательно, поскольку в стране пока сохраняется неэпидемический уровень опасности.

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