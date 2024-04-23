Чи планують у Києві відкривати пляжний сезон: відповідь КМДА

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

"Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги", - пише КМДА.

Водночас відповідно до чинних вимог, фахівці й надалі виконуватимуть сезонні роботи щодо підтримки порядку й санітарії на пляжних територіях, а також зонах відпочинку: