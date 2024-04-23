Планируют ли в Киеве открывать пляжный сезон: ответ КГГА

Соответствующее решение было принято во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

"Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги", - пишет КГГА.

В то же время в соответствии с действующими требованиями, специалисты и в дальнейшем будут выполнять сезонные работы по поддержанию порядка и санитарии на пляжных территориях, а также зонах отдыха: