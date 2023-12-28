ua en ru
Чт, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи планується робота додаткових блокпостів по Україні: що кажуть у поліції

Україна, Четвер 28 грудня 2023 12:10
UA EN RU
Чи планується робота додаткових блокпостів по Україні: що кажуть у поліції Фото: у поліції розповіли, чи планується робота додаткових блокпостів по Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Розгортання додаткових блокпостів по Україні не планується. А щодо мобільних груп, які реагують на правопорушення громадян, рішення приймають військові адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максима Ахрамєєва під час брифінгу у Media Center Ukraine - Ukrinform.

"В цілому в нас і так достатньо по країні блокпостів, які вже протягом вже майже двох років виставлені з урахуванням усіх під'їзних шляхів. Тому додаткова кількість блокпостів не передбачена. Достатньо тієї, яка є", - сказав Ахрамєєв.

Щодо мобільних блокпостів, він зазначив, що це питання до військових адміністрацій.

"Ми працюємо із Силами оборони і якщо є такі плани, то будемо разом працювати, реалізовувати", - додав начальника Департаменту.

Тимчасові блокпости у Києві та області

У Києві, з 25 по 28 грудня, правоохоронці проводять безпекові навчання. Зокрема в столиці розгорнули тимчасові блокпости, де перевіряють транспорт і документи.

Як пояснив начальник КМВА Сергій Попко, в умовах війни захист столиці є надважливою задачею і її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії, а також боєздатності усіх структур.

Навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків й елементів інженерних загороджень. Також можливі відпрацювання перевірки транспорту, документів й певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Також поліція та військові посилюють перевірки у громадських місцях у Київській області. У регіоні розгортають додаткові блокпости.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция Війна Росії проти України
NEWS
У Повітряних силах пояснили, чому в Україні такі короткі тривоги через зліт МіГ-31К
У Повітряних силах пояснили, чому в Україні такі короткі тривоги через зліт МіГ-31К
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році