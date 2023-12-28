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Планируется ли работа дополнительных блокпостов по Украине: что говорят в полиции

Украина, Четверг 28 декабря 2023 12:10
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Планируется ли работа дополнительных блокпостов по Украине: что говорят в полиции Фото: в полиции рассказали, планируется ли работа дополнительных блокпостов по Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Разворачивание дополнительных блокпостов по Украине не планируется. А относительно мобильных групп, которые реагируют на правонарушения граждан, решение принимают военные администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максима Ахрамеева во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform.

"В целом у нас и так достаточно по стране блокпостов, которые уже в течение почти двух лет выставлены с учетом всех подъездных путей. Поэтому дополнительное количество блокпостов не предусмотрено. Достаточно той, которая есть", - сказал Ахрамеев.

Относительно мобильных блокпостов он отметил, что это вопрос к военным администрациям.

"Мы работаем с Силами обороны, и если есть такие планы, то будем вместе работать, реализовывать", - добавил начальник Департамента.

Временные блокпосты в Киеве и области

В Киеве, с 25 по 28 декабря, правоохранители проводят учения безопасности. В частности, в столице развернули временные блокпосты, где проверяют транспорт и документы.

Как пояснил начальник КГВА Сергей Попко, в условиях войны защита столицы является сверхважной задачей и ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия, а также боеспособности всех структур.

Учения предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков и элементов инженерных заграждений. Также возможны отработки проверки транспорта, документов и определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Также полиция и военные усиливают проверки в общественных местах в Киевской области. В регионе разворачивают дополнительные блокпосты.

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