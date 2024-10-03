Чи планується підвищення тарифів на світло для населення: в Yasno зробили заяву

Що цьому передувало

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розпочала процедуру перегляду проєкту постанови про підвищення цін на електроенергію.

У разі ухвалення документа з 1 листопада в Україні зростуть ціни на електроенергію. Але зростання цін стосується лише бізнесу, а не населення. Для звичайних українців залишиться фіксований тариф на світло.

Як пояснювали в уряді, перегляд цін потрібен для забезпечення умов для комерційного імпорту електроенергії з країн Європи. Це допоможе покрити можливий дефіцит потужності взимку.

Як виростуть ціни на світло в Україні - дізнайтеся за посиланням.

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