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Чи планується підвищення тарифів на світло для населення: в Yasno зробили заяву

Фото: в Yasno заперечили підвищення цін на світло для населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Тарифи на світло для населення не планують підвищувати. Рішення щодо зростання цін на електроенергію ухвалює Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

Він заперечив те, що представники компанії Yasno говорили про підвищення тарифів на електроенергію.

Коваленко нагадав, що підвищення цін на комунальні послуги знаходиться виключно в компетенції уряду. Від Кабміну не було подібних повідомлень.

"Довіряйте офіційним джерелам інформації, а не чуткам від "експертів", які вирішили використати бренд для підсилення своїх фантазій", - додав Коваленко.

 

Що цьому передувало

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розпочала процедуру перегляду проєкту постанови про підвищення цін на електроенергію.

У разі ухвалення документа з 1 листопада в Україні зростуть ціни на електроенергію. Але зростання цін стосується лише бізнесу, а не населення. Для звичайних українців залишиться фіксований тариф на світло.

Як пояснювали в уряді, перегляд цін потрібен для забезпечення умов для комерційного імпорту електроенергії з країн Європи. Це допоможе покрити можливий дефіцит потужності взимку.

Як виростуть ціни на світло в Україні - дізнайтеся за посиланням.

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ЕлектроенергіяТарифи на ЖКГ