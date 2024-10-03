Планируется ли повышение тарифов на свет для населения: в Yasno сделали заявление

Что этому предшествовало

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начала процедуру рассмотрения проекта постановления о повышении цен на электроэнергию.

В случае принятия документа с 1 ноября в Украине поднимутся цены на электроэнергию. Но рост цен касается только бизнеса, а не населения. Для обычных украинцев останется фиксированный тариф на свет.

Как объясняли в правительстве, пересмотр цен необходим для обеспечения условий для коммерческого импорта электроэнергии из Европы. Это поможет покрыть вероятный недостаток мощности зимой.

Как вырастут цены на свет в Украине - узнайте по ссылке.

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