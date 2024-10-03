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Планируется ли повышение тарифов на свет для населения: в Yasno сделали заявление

Киев, Четверг 03 октября 2024 13:10
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Планируется ли повышение тарифов на свет для населения: в Yasno сделали заявление Фото: в Yasno отрицают повышение цен на свет для населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Тарифы на свет для населения не планируют повышать. Решение о росте цен на электроэнергию принимает Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

Он отрицает то, что представители компании Yasno говорили о повышении тарифов на электроэнергию.

Коваленко напомнил, что повышение цен на коммунальные услуги находится исключительно в компетенции правительства. От Кабмина не было подобных сообщений.

"Доверяйте официальным источникам информации, а не слухам от "экспертов", которые решили использовать бренд для усиления своих фантазий", - добавил Коваленко.

Что этому предшествовало

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начала процедуру рассмотрения проекта постановления о повышении цен на электроэнергию.

В случае принятия документа с 1 ноября в Украине поднимутся цены на электроэнергию. Но рост цен касается только бизнеса, а не населения. Для обычных украинцев останется фиксированный тариф на свет.

Как объясняли в правительстве, пересмотр цен необходим для обеспечения условий для коммерческого импорта электроэнергии из Европы. Это поможет покрыть вероятный недостаток мощности зимой.

Как вырастут цены на свет в Украине - узнайте по ссылке.

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Электроэнергия Тарифы на ЖКХ
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