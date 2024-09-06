Чи планує Мінфін підвищувати виплати ВПО у 2025 році: що каже Шмигаль

"На 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної підтримки ВПО, але обсяги цього року є достатніми", - сказав він.

Прем'єр додав, що станом на 1 вересня одержувачами державної допомоги є 1,2 млн внутрішніх переселенців.

Крім того, він нагадав про підготовку пілотного проекту з надання ВПО у 9 прифронтових областях субсидій на оплату вартості або частини вартості оренди житла.