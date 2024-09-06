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Чи планує Мінфін підвищувати виплати ВПО у 2025 році: що каже Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

У 2025 році Мінфін не планує збільшувати виплати переселенцям. При цьому обсяги 2024 року є достатніми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

"На 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної підтримки ВПО, але обсяги цього року є достатніми", - сказав він.

Прем'єр додав, що станом на 1 вересня одержувачами державної допомоги є 1,2 млн внутрішніх переселенців.

Крім того, він нагадав про підготовку пілотного проекту з надання ВПО у 9 прифронтових областях субсидій на оплату вартості або частини вартості оренди житла.

Виплати ВПО в Україні

На початку вересня Кабмін продовжив виплати переселенцям в Україні після 1 вересня. Пенсіонери, люди з інвалідністю та діти-сироти отримуватимуть гроші ще не менше півроку.

Нагадаємо, дорослим нараховують 2 тисячі гривень, а для дітей - 3 тисячі гривень. У березні 2024 року механізм виплат переселенцям змінили. Тепер допомогу отримують лише найуразливіші категорії внутрішньо переміщених осіб.

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Міністерство фінансів УкраїниДенис ШмигальВнутрішньо переміщені особиВиплати