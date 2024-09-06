Планирует ли Минфин повышать выплаты ВПЛ в 2025 году: что говорит Шмыгаль

"На 2025 год пока Минфином не было запланировано увеличение размеров государственной поддержки ВПЛ, но объемы этого года являются достаточными", - сказал он.

Премьер добавил, что по состоянию на 1 сентября получателями государственной помощи являются 1,2 млн внутренних переселенцев.

Кроме того, он напомнил про подготовку пилотного проекта по предоставлению ВПЛ в 9 прифронтовых областях субсидий на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья.