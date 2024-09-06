RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Планирует ли Минфин повышать выплаты ВПЛ в 2025 году: что говорит Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

В 2025 году Минфин не планирует увеличивать выплаты переселенцам. При этом объемы 2024 года являютя достаточными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"На 2025 год пока Минфином не было запланировано увеличение размеров государственной поддержки ВПЛ, но объемы этого года являются достаточными", - сказал он.

Премьер добавил, что по состоянию на 1 сентября получателями государственной помощи являются 1,2 млн внутренних переселенцев.

Кроме того, он напомнил про подготовку пилотного проекта по предоставлению ВПЛ в 9 прифронтовых областях субсидий на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья.

Выплаты ВПЛ в Украине

В начале сентября Кабмин продлил выплаты переселенцам в Украине после 1 сентября. Пенсионеры, люди с инвалидностью и дети-сироты будут получать деньги еще не менее полугода.

Напомним, взрослым насчитывают 2 тысячи гривен, а для детей - 3 тысячи гривен. В марте 2024 года механизм выплат переселенцам изменили. Теперь помощь получают только наиболее уязвимые категории внутренне перемещенных лиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныДенис ШмыгальВнутренне перемещенные лицаВыплаты