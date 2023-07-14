Чи підвищать знову тариф на електроенергію для населення: відповідь міністра енергетики

Галущенко зазначив, що рішення про підвищення тарифів для населення було "важким". "Ми виходили з того, що всі розрахунки показували, що система, ми не зможемо відновитися максимально до наступної зими та провести наймасштабнішу ремонтну кампанію та підтримати генерацію", - заявив міністр.

Міністр повідомив, що навіть після підвищення розмір тарифу є пільговим. "Тому що сьогодні ринкова ціна, або реальна ціна, як мінімум у два рази більша. У будь-якому разі держава дотує цей тариф і буде його дотувати", - сказав він.

"Це той тариф, який має забезпечити нам виживання", - розповів Галущенко.

Новий тариф буде діяти до 31 грудня 2023 року. "Ми наразі не плануємо чергове якесь збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон", - додав міністр.

Водночас він зазначив, що передбачати щось важко, оскільки минулого року щоденні ракетні атаки на енергосистему почалися 10 жовтня і тривали до 9 березня.

"На сьогодні планів чергового перегляду у нас немає", - сказав Галущенко.

Тарифи на електроенергію

Нагадаємо, Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

За даними Міненерго, суми в платіжках українців орієнтовно зростуть на 250 гривень після підвищення тарифів.