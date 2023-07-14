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Повысят ли снова тариф на электроэнергию для населения: ответ министра энергетики

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В министерстве энергетики Украины надеются пройти отопительный сезон с действующим тарифом на электроэнергию. Пока планов снова поднимать стоимость для населения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

Галущенко отметил, что решение о повышении тарифов для населения было "трудным". "Мы исходили из того, что все расчеты показывали, что система мы не сможем восстановиться максимально до следующей зимы и провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", - заявил министр.

Министр сообщил, что даже после повышения размер тарифа льготный. "Потому что сегодня рыночная цена или реальная цена как минимум в два раза больше. В любом случае государство дотирует этот тариф и будет его дотировать", - сказал он.

"Это тот тариф, который должен обеспечить нам выживание", - рассказал Галущенко.

Новый тариф будет действовать по 31 декабря 2023 года. "Мы пока не планируем очередное какое-либо увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом весь отопительный сезон", - добавил министр.

В то же время он отметил, что предугадать что-либо трудно, поскольку в прошлом году ежедневные ракетные атаки на энергосистему начались 10 октября и продолжались до 9 марта.

"На сегодняшний день планов очередного пересмотра у нас нет", - сказал Галущенко.

Тарифы на электроэнергию

Напомним, Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

По данным Минэнерго, суммы в платежках украинцев ориентировочно вырастут на 250 гривен после повышения тарифов.

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ЭлектроэнергияТарифы