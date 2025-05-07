Чи підвищать податки в Україні ще раз? Мінфін дав чітку відповідь

Підвищення податків

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні набув чинності закон про підвищення податків для українців. Завдяки цьому очікується, що надходження до бюджету 2025 року становитимуть 140 млрд грн.

Зокрема, для ФОП усіх груп ввели обов'язковий військовий збір.

Також фізосіб підприємців зобов'язали платити єдиний соціальний внесок.

Детальніше про рекордне підвищення податків - у матеріалі РБК-Україна.

До речі, тільки нещодавно голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував чутки про підвищення ПДВ в Україні.

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