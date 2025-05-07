Повысят ли налоги в Украине еще раз? Минфин дал четкий ответ

Повышение налогов

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине вступил в силу закон о повышении налогов для украинцев. Благодаря этому ожидается, что поступление в бюджет в 2025 году составят 140 млрд грн.

В частности, для ФОП всех групп ввели обязательный военный сбор.

Также физлиц предпринимателей обязали платить единый социальный взнос.

Детальнее о рекордном повышении налогов - в материале РБК-Украина.

К слову, только недавно глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев опроверг слухи о повышении НДС в Украине.

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