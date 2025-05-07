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Чи підвищать податки в Україні ще раз? Мінфін дав чітку відповідь

Київ, Середа 07 травня 2025 19:40
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Чи підвищать податки в Україні ще раз? Мінфін дав чітку відповідь Фото: Сергій Марченко, голова Мінфіну України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Міністерства фінансів немає планів підвищувати податки для українців у 2025 році. Фінансових ресурсів достатньо.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, Мінфін не передбачає перегляду ставок податків до кінця 2025 року.

"У нас достатньо запасів, заходів, які ми зробили і робимо протягом року, які дозволяють нам не звертатися до парламенту щодо додаткового підвищення податків. Тому цього року в нас немає планів щодо підвищення податків", - розповів Марченко.

Підвищення податків

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні набув чинності закон про підвищення податків для українців. Завдяки цьому очікується, що надходження до бюджету 2025 року становитимуть 140 млрд грн.

Зокрема, для ФОП усіх груп ввели обов'язковий військовий збір.

Також фізосіб підприємців зобов'язали платити єдиний соціальний внесок.

Детальніше про рекордне підвищення податків - у матеріалі РБК-Україна.

До речі, тільки нещодавно голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував чутки про підвищення ПДВ в Україні.

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