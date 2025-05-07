Повысят ли налоги в Украине еще раз? Минфин дал четкий ответ

У Министерства финансов нет планов повышать налоги для украинцев в 2025 году. Финансовых ресурсов достаточно.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"У нас достаточно запасов, мер, которые мы предприняли и предпринимаем в течение года, которые позволяют нам не обращаться в парламент относительно дополнительного повышения налогов. Поэтому в этом году у нас нет планов по повышению налогов", - рассказал Марченко.

По его словам, Минфин не предусматривает пересмотр ставок налогов до конца 2025 года.

Повышение налогов

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине вступил в силу закон о повышении налогов для украинцев. Благодаря этому ожидается, что поступление в бюджет в 2025 году составят 140 млрд грн.

В частности, для ФОП всех групп ввели обязательный военный сбор.

Также физлиц предпринимателей обязали платить единый социальный взнос.

Детальнее о рекордном повышении налогов - в материале РБК-Украина.

К слову, только недавно глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев опроверг слухи о повышении НДС в Украине.

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