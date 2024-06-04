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Чи підтримує Латвія удари її зброєю по території Росії: відповідь посла

Фото: Ілгварс Клява, посол Латвії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Латвія не виступає проти того, щоб Україна завдавала ураження латвійською зброєю військовим цілям ворога на російській території.

Про це розповів посол Латвії в Україні Ілгварс Клява в інтерв'ю РБК-Україна.

Як відзначив Клява, кожен партнер України, який надає Києву озброєння, має свої національні інтереси та міркування. Рига, своєю чергою, розуміє те, що законні військові цілі російських терористів залишаються військовими цілями. 

"Ми не бачили, щоб Україна свідомо атакувала громадянське житло, будинки чи щось таке в Росії, як це свідомо роблять росіяни у Харкові, Одесі, всюди, по всій Україні. І тому говорити Україні: ні-ні, не робіть цього, це погано, не атакуйте це, або не атакуйте те… Військова ціль - це військова ціль. Якщо країна Росія перебуває у стані війни з країною Україна, то якщо це законна військова мета, вона може бути вражена", - додав він. 

Обмеження на удари по російській території 

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, союзники України активно підтримували Київ озброєнням. Водночас існувала умова щодо незастосування зброї проти цілей на російської території. На тлі наступу ворога, який розпочався на початку травня, а також жорстоких обстрілів прикордонних регіонів, низка західних партнерів вирішила все ж переглянути своє рішення. 

РБК-Україна розповідало про те, які країни дали "зелене світло" на застосування їх зброї проти військових цілей ворога на території Росії. 

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