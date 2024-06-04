Поддерживает ли Латвия удары ее оружием по территории России: ответ посла

Как отметил Клява, каждый партнер Украины, который предоставляет Киеву вооружение, имеет свои национальные интересы и соображения. Рига, в свою очередь, понимает то, что законные военные цели российских террористов остаются военными целями.

"Мы не видели, чтобы Украина сознательно атаковала гражданское жилье, дома или что-то такое в России, как это сознательно делают россияне в Харькове, Одессе, везде, по всей Украине. И поэтому говорить Украине: нет-нет, не делайте этого, это плохо, не атакуйте это, или не атакуйте то... Военная цель - это военная цель. Если страна Россия находится в состоянии войны со страной Украина, то если это законная военная цель, она может быть поражена", - добавил он.

Ограничения на удары по российской территории

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, союзники Украины активно поддерживали Киев вооружением. В то же время существовало условие о неприменении оружия против целей на российской территории. На фоне наступления врага, которое началось в начале мая, а также жестоких обстрелов приграничных регионов, ряд западных партнеров решили все же пересмотреть свое решение.

РБК-Украина рассказывало о том, какие страны дали "зеленый свет" на применение их оружия против военных целей врага на территории России.