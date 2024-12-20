Чи підлягають мобілізації чоловіки, що не досягли 25-річного віку: роз’яснення юриста

Зміни в мобілізаційному законодавстві, які набули чинності у 2024 році, викликали жваву дискусію в українському суспільстві. Одна з найбільших новацій – зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Що змінилося у законодавстві

До квітня 2024 року мобілізація в Україні охоплювала чоловіків віком до 27 років, з винятками для певних категорій. Однак 2 квітня 2024 року був підписаний закон, який знизив цю межу до 25 років. Крім того, скасовано статус "обмежено придатний" до служби, який раніше дозволяв чоловікам віком до 25 років перебувати на обліку як військовозобов’язані, навіть якщо вони не могли проходити службу з медичних причин.

Гринчик зазначає, що відповідно до Закону № 3621-IX, який, серед іншого, скасовує статус "обмежено придатний", ці чоловіки мали пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим Законом (до лютого 2025 року) з метою визначення придатності до військової служби. Якщо після цього огляду вони отримають статус "придатний", то їх, незважаючи на вік, можуть мобілізувати.

Мобілізація чоловіків, яким не виповнилося 25 років

З метою зупинити мобілізацію осіб, яким не виповнилося 25 років і які мають статус "обмежено придатні", командування Сухопутних військ 19 вересня 2024 року видало спеціальну директиву. Однак питання залишалося відкритим до того, чи будуть на практиці мобілізовані ці чоловіки, якщо вони пройдуть медогляд і отримають статус "придатний".

9 жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11379-д, який має заборонити мобілізацію осіб віком від 18 до 25 років, зокрема тих, хто до змін у законодавстві був "обмежено придатний". Однак станом на сьогодні цей закон ще не підписаний Президентом.

Питання демобілізації стало особливо актуальним на тлі змін у законодавстві. Оскільки положення щодо демобілізації було вилучене з остаточного тексту законопроєкту перед другим читанням, наразі це питання потребує окремого правового врегулювання. Важливо зазначити, що на сьогоднішній день оскаржити рішення про мобілізацію можна лише через суд.

Хто підлягає мобілізації

Юристка пояснює, що згідно з чинним законодавством, мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнаються придатними до військової служби і не мають відстрочки або броні. Для осіб віком від 18 до 25 років мобілізація можливе тільки на добровільній основі через укладення контракту.