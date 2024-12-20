Подлежат ли мобилизации мужчины, не достигшие 25-летнего возраста: разъяснение юриста

Изменения в мобилизационном законодательстве, которые вступили в силу в 2024 году, вызвали оживленную дискуссию в украинском обществе. Одна из крупнейших новаций - снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

Что изменилось в законодательстве

До апреля 2024 года мобилизация в Украине охватывала мужчин в возрасте до 27 лет, с исключениями для определенных категорий. Однако 2 апреля 2024 года был подписан закон, который снизил этот предел до 25 лет. Кроме того, отменен статус "ограниченно годен" к службе, который ранее позволял мужчинам в возрасте до 25 лет состоять на учете как военнообязанные, даже если они не могли проходить службу по медицинским причинам.

Гринчик отмечает, что в соответствии с Законом № 3621-IX, который, среди прочего, отменяет статус "ограниченно годен", эти мужчины должны были пройти повторный медицинский осмотр в течение 9 месяцев со дня вступления в силу этого Закона (до февраля 2025 года) с целью определения годности к военной службе. Если после этого осмотра они получат статус "годен", то их, несмотря на возраст, могут мобилизовать.

Мобилизация мужчин, которым не исполнилось 25 лет

С целью остановить мобилизацию лиц, которым не исполнилось 25 лети которые имеют статус "ограниченно годны", командование Сухопутных войск 19 сентября 2024 года издало специальную директиву. Однако вопрос оставался открытым к тому, будут ли на практике мобилизованы эти мужчины, если они пройдут медосмотр и получат статус "годен".

9 октября 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №11379-д, который должен запретить мобилизацию лиц в возрасте от 18 до 25 лет, в частности тех, кто до изменений в законодательстве был "ограниченно годен". Однако на сегодня этот закон еще не подписан Президентом.

Вопрос демобилизации стал особенно актуальным на фоне изменений в законодательстве. Поскольку положение о демобилизации было изъято из окончательного текста законопроекта перед вторым чтением, сейчас этот вопрос требует отдельного правового урегулирования. Важно отметить, что на сегодняшний день обжаловать решение о мобилизации можно только через суд.

Кто подлежит мобилизации

Юрист объясняет, что согласно действующему законодательству, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаются годными к военной службе и не имеют отсрочки или брони. Для лиц в возрасте от 18 до 25 лет мобилизация возможна только на добровольной основе через заключение контракта.