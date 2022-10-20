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Чи піде Росія на підрив Каховської ГЕС: Данілов оцінив загрозу

Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Рада національної безпеки та оборони України розглядала загрозу підриву росіянами Каховської ГЕС. Однак, якщо вони на це підуть, водопостачання Криму найближчими роками не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "24 каналу".

"Питання водопостачання Криму для них важливе, і вони ставлять його на порядок денний як обов'язкову річ. Зокрема, у тих переговорах, які вони хотіли проводити, такий пункт є. Якщо вдадуться до таких речей (підриву Каховської ГЕС - ред.), то жодного водопостачання найближчими роками туди бути не може", - сказав він.

Данілов також зазначив, що, якщо росіяни збожеволіють і все ж таки підірвуть Каховську дамбу, то відбудеться катастрофа величезних масштабів з великою кількістю жертв.

"Ми взагалі не усвідомлюємо, як на це має відреагувати світ, тому що це не просто знищення об'єктів інфраструктури. Це буде катастрофа величезних масштабів з великою кількістю людських жертв", - додав він.

Однак, за його словами, українська сторона має інформацію про те, що окупанти здатні знищити агрегати Каховської ГЕС, які виробляють електроенергію для України.

Як повідомлялося, окупанти Херсона розпочали масове розсилання повідомлень місцевим жителям із закликом залишити місто.

Так званий "глава" області Володимир Сальдо заявив про заборону в'їзду в Херсонський регіон у найближчі 7 днів через нібито "підготовку Києвом масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС".

Тим часом українська сторона передбачає, що саме РФ може готувати провокації на території Херсона та області.

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