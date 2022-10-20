Чи піде Росія на підрив Каховської ГЕС: Данілов оцінив загрозу

"Питання водопостачання Криму для них важливе, і вони ставлять його на порядок денний як обов'язкову річ. Зокрема, у тих переговорах, які вони хотіли проводити, такий пункт є. Якщо вдадуться до таких речей (підриву Каховської ГЕС - ред.), то жодного водопостачання найближчими роками туди бути не може", - сказав він.

Данілов також зазначив, що, якщо росіяни збожеволіють і все ж таки підірвуть Каховську дамбу, то відбудеться катастрофа величезних масштабів з великою кількістю жертв.

"Ми взагалі не усвідомлюємо, як на це має відреагувати світ, тому що це не просто знищення об'єктів інфраструктури. Це буде катастрофа величезних масштабів з великою кількістю людських жертв", - додав він.

Однак, за його словами, українська сторона має інформацію про те, що окупанти здатні знищити агрегати Каховської ГЕС, які виробляють електроенергію для України.