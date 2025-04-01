Чи піде Росія на безумовне повне припинення вогню: оцінка ISW

Переговори у Саудівській Аравії

У березні Російська Федерація (РФ) та Україна провели окремі переговори з американською стороною. За результатами зустрічей між Києвом та Москвою було досягнуто часткове перемир'я, як мінімум у питанні про удари по енергетиці. Як відзначали в Росії, домовленість починає діяти з 18 березня. Втім, країна-терорист продовжила нічні атаки проти українських міст, руйнуючи житлові будинки й пошкоджуючи енергооб'єкти.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, Росію необхідно примусити до миру.

За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіги, Росія продовжує порушувати домовленість. Зранку, 1 квітня, терористи атакували енергооб'єкт у Херсоні.

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