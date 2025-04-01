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Пойдет ли Россия на безусловное полное прекращение огня: оценка ISW

Фото: в ISW оценили, пойдет ли Россия на безусловное полное прекращение огня (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) вряд ли согласится на безусловное полное прекращение огня в течение трех недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Россия вряд ли согласится на "полное прекращение огня без каких-либо условий" в течение трех недель, учитывая то, что Россия требовала от Запада определенного ослабления санкций как предварительного условия для временного прекращения огня в Черном море", - отмечается в отчете.

Как напоминает ISW, глава Белого дома Дональд Трамп, 30 марта, заявил, что существует неопределенный "психологический срок" для России, чтобы согласиться на "режим тишины".

 

Переговоры в Саудовской Аравии

В марте Российская Федерация (РФ) и Украина провели отдельные переговоры с американской стороной. По результатам встреч между Киевом и Москвой было достигнуто частичное перемирие, как минимум в вопросе об ударах по энергетике. Как отмечали в России, договоренность начинает действовать с 18 марта. Впрочем, страна-террорист продолжила ночные атаки против украинских городов, разрушая жилые дома и повреждая энергообъекты.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Россию необходимо принудить к миру.

По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибиги, Россия продолжает нарушать договоренность. Утром, 1 апреля, террористы атаковали энергообъект в Херсоне.

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