Чи під контролем ЗСУ небо над Чорним та Азовським морями після збиття А-50: відповідь Гуменюк

"Це надто гучна заява все ж таки, для того, щоб переконувати всіх, що там настільки небезпечно для російських пілотів і настілки безпечно для нашого населення. Треба адекватно оцінювати потужності ворога і наші", - сказала вона.

За словами спікера, українські військові сигналізують, що здатні застосовувати сили та засоби, які є у ЗСУ для того, щоб протидіяти тій загрозі, яку просуває ворог на цьому напрямку, але "у нас ще недостатньо засобів захисту, щоб цей контроль був абсолютним".

Коментуючи поведінку ворога в Криму через збиття вказаних літаків, Гуменюк зазначила, що окупанти "достатньо активно, достатньо потужно маневрують" та "достатньо винахідливо" вишукують нові місця базування та дислокації для тимчасового місця розташування, для укриття техніки.

"Але все ж таки вони розуміють, що всі ці локації теж нам відомі, бо Крим - це Україна і ми досить добре обізнані в його структурі. Ворог намагається сховатися так, щоб навіть по відомим (локаціям – ред.) прилітало не так боляче", - зазначила вона.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ

РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. 15 січня офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Раніше спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари загарбників. При цьому в Росії вже запустили фейк через інцидент з літаками А-50 та Іл-22.