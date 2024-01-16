Под контролем ли ВСУ небо над Черным и Азовским морями после сбития А-50: ответ Гуменюк

"Это слишком громкое заявление все же, для того чтобы убеждать всех, что там настолько опасно для российских пилотов и настольки безопасно для нашего населения. Надо адекватно оценивать мощности врага и наши", - сказала она.

По словам спикера, украинские военные сигнализируют, что способны применять силы и средства, которые есть у ВСУ для того, чтобы противодействовать той угрозе, которую продвигает враг на этом направлении, но "у нас еще недостаточно средств защиты, для того чтобы этот контроль был абсолютным.

Комментируя поведение врага в Крыму из-за сбития указанных самолетов, Гуменюк отметила, что оккупанты "достаточно активно, достаточно мощно маневрируют" и "достаточно изобретательно" выискивают новые места базирования и дислокации для временного местоположения, для укрытия техники.

"Но все же они понимают, что все эти локации тоже нам известны, потому что Крым - это Украина и мы достаточно хорошо осведомлены в его структуре. Враг пытается спрятаться так, чтобы даже по известным (локациям – ред.) прилетало не так больно", - отметила она.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ

РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22. 15 января официально уничтожение двух самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбитие самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары захватчиков. При этом, в России уже запустили фейк из-за инцидента с самолетами А-50 и Ил-22.