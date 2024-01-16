Видимість безпеки польотів над морем: в ISW пояснили фейки РФ щодо збиття Іл-22 та АН-50

Російське військове керівництво могло навмисне виправдати дружнім вогнем втрату літаків А-50 та ІЛ-22. Дані фейки, ймовірно, поширювались з метою запевнити російських пілотів про безпечність польотів над Чорним та Азовським морями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Російський інформаційний простір переважно заперечував, що українські сили збили літак А-50, і натомість стверджував, що літак був знищений дружнім вогнем російської протиповітряної оборони.

Аналітики зауважують, що дані дії окупантів є дивними, оскільки А-50 використовується для координації дій російської авіації і, можливо, протиповітряної оборони, і твердження про те, що російські ППО збили А-50, було б катастрофічним провалом з боку російських сил, якби це було правдою.

У повідомленні зазначають, що одне з російських джерел, яке спеціалізується на російській авіації, звинуватило російських командирів, які не мають належного досвіду, необхідного для їхніх посад. Водночас нинішній командувач Повітряно-космічних сил Росії, генерал-полковник Віктор Афзалов має великий досвід роботи в російській протиповітряній обороні.

"Незалежно від того, чи створює його відсутність досвіду пілота якісь проблеми для російських повітряних операцій, що викликає сумніви, його досвід роботи в якості ППО мав би бути відповідним для того, щоб російські війська не збивали власні літаки повітряного управління", - зауважують аналітики.

"Безпечність" польотів над морями

При цьому інше російське інсайдерське джерело стверджує, що невстановлені суб'єкти РФ створили фейк про те, як російські сили збили А-50 з метою запевнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і що причиною інциденту була людська помилка.

"Незрозуміло, чому російські пілоти мають почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними", - зауважують аналітики ISW.