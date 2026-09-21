Чи переводять годинники в Європі: актуальна різниця в часі з Україною та що зміниться взимку

Наприкінці жовтня Україна перейде на зимовий час, який також вважається стандартним. Також переведуть стрілки годинників і європейські країни.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані Європейської комісії.
Країни Європейського союзу не один рік обговорюють можливість відмовитися від переведення годинників двічі на рік. У Єврокомісії вперше заговорили про це у 2018 році, а вже через рік цю ідею підтримав Європарламент.
Станом на вересень 2026 року остаточного рішення щодо цього питання досі не прийняли і країни в останню неділю березня переходять на літній час, а в останні вихідні жовтня повертаються до стандартного. Цьогоріч стрілки годинників переведуть 25 жовтня.
Європейська комісія також опублікувала календар переходу на літній час до 2031 року. Тобто поки у ЄС не планують відмовлятися від зміни часу двічі на рік.
В ЄС діють три основні часові пояси: західноєвропейський, центральноєвропейський та східноєвропейський.
Україна входить до східноєвропейського часового поясу. Наша країна зараз живе за літнім часом. Відповідно різниця з іншими країнами Європи зараз така:
Наприкінці жовтня жителі країн Євросоюзу переведуть годинники на одну годину назад. Після цього вони повернуться до своїх стандартних часових поясів.
Також на зимовий час перейде і Україна. Відповідно різниця у часі з більшістю країн ЄС залишиться такою ж, як і зараз.
Раніше РБК-Україна розповідало, що українцям потрібно буде перевести годинники на одну годину назад о 4:00 в останню неділю жовтня - 25 жовтня 2026 року.
Ми також писали, що восени переведення годинників на зимовий час може впливати на сон і самопочуття. Зокрема у деяких людей виникають сонливість, безсоння, головний біль або перепади тиску. Фахівці радять напередодні переходу зменшити вживання кофеїну, уникати алкоголю та важкої їжі перед сном і менше користуватися гаджетами ввечері.