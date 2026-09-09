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Перехід на зимовий час-2026: коли переводити годинники

14:31 09.09.2026 Ср
2 хв
Переведення годинників в Україні поки не скасували
aimg Тетяна Веремєєва
Перехід на зимовий час-2026: коли переводити годинники Фото: Переведення годинників (Getty Images)
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Восени 2026 року Україна знову перейде на зимовий час. Наразі сезонне переведення годинників залишається чинним, оскільки ухвалений Верховною Радою закон про скасування цієї практики не набув чинності.

РБК-Україна розповідає, коли українці мають переводити годинники.

Коли переводити годинники

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України", перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня.

У 2026 році це буде 25 жовтня. О 04:00 за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад.

Таким чином, після переведення годинників Україна повернеться до київського часу другого часового поясу.

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Чи скасували переведення годинників

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". Документ передбачає скасування сезонного переходу часу: після переходу на зимовий час Україна мала б більше не переводити годинники на літній.

Однак станом на вересень 2026 року цей закон не набув чинності. Тому порядок, визначений постановою Кабміну №509, продовжує діяти.

Зазначимо, відповідно до чинного порядку, перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, а на зимовий - в останню неділю жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що переведення годинників свого часу запровадили для раціональнішого використання світлового дня та економії електроенергії. Водночас експерти вважають, що сьогодні цей економічний ефект практично зник через зміни у способі життя та структурі споживання електроенергії.

Також ми розповідали, що перехід на зимовий час хоч і є менш стресовим для організму, ніж весняне переведення годинників, однак може впливати на сон, концентрацію та настрій. Адаптація зазвичай триває кілька днів, але за наявності проблем зі сном може затягнутися до тижня.

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