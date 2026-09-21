Переводят ли часы в Европе: актуальная разница во времени с Украиной и что изменится зимой

В конце октября Украина перейдет на зимнее время, которое также считается стандартным. Также переведут стрелки часов и европейские страны.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейской комиссии.
Страны Европейского союза не один год обсуждают возможность отказаться от перевода часов дважды в год. В Еврокомиссии впервые заговорили об этом в 2018 году, а через год эту идею поддержал Европарламент.
По состоянию на сентябрь 2026 года окончательного решения по этому вопросу до сих пор не приняли и страны в последнее воскресенье марта переходят на летнее время, а в последние выходные октября возвращаются к стандартному. В этом году стрелки часов переведут 25 октября.
Европейская комиссия также опубликовала календарь перехода на летнее время до 2031 года. То есть, пока в ЕС не планируют отказываться от смены времени дважды в год.
В ЕС действуют три основных часовых пояса: западноевропейский, центральноевропейский и восточноевропейский.
Украина входит в восточноевропейский часовой пояс. Наша страна сейчас живет по летнему времени. Соответственно разница с другими странами Европы сейчас такая:
В конце октября жители стран Евросоюза переведут часы на один час назад. После этого они вернутся в свои стандартные часовые пояса.
Также на зимнее время перейдет и Украина. Соответственно, разница во времени с большинством стран ЕС останется такой же, как и сейчас.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что украинцам нужно будет перевести часы на один час назад в 4:00 в последнее воскресенье октября - 25 октября 2026 года.
Мы также писали, что осенью перевод часов на зимнее время может влиять на сон и самочувствие. В частности, у некоторых людей возникают сонливость, бессонница, головная боль или перепады давления. Специалисты советуют накануне перехода снизить употребление кофеина, избегать алкоголя и тяжелой пищи перед сном и меньше пользоваться гаджетами вечером.