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Переводят ли часы в Европе: актуальная разница во времени с Украиной и что изменится зимой

16:05 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Перевод часов (freepik.com)

В конце октября Украина перейдет на зимнее время, которое также считается стандартным. Также переведут стрелки часов и европейские страны.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейской комиссии.

Перевод часов в Европе

Страны Европейского союза не один год обсуждают возможность отказаться от перевода часов дважды в год. В Еврокомиссии впервые заговорили об этом в 2018 году, а через год эту идею поддержал Европарламент.

По состоянию на сентябрь 2026 года окончательного решения по этому вопросу до сих пор не приняли и страны в последнее воскресенье марта переходят на летнее время, а в последние выходные октября возвращаются к стандартному. В этом году стрелки часов переведут 25 октября.

Европейская комиссия также опубликовала календарь перехода на летнее время до 2031 года. То есть, пока в ЕС не планируют отказываться от смены времени дважды в год.

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Разница времени с Украиной

В ЕС действуют три основных часовых пояса: западноевропейский, центральноевропейский и восточноевропейский.

Украина входит в восточноевропейский часовой пояс. Наша страна сейчас живет по летнему времени. Соответственно разница с другими странами Европы сейчас такая:

  • Молдова, Румыния, Болгария, Греция, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония - время такое же, как в Украине;
  • Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ватикан, Польша, Нидерланды, Германия, Норвегия, Франция, Италия, Чехия и большинство других стран Центральной Европы - на один час меньше;
  • Великобритания, Ирландия, Исландия и Португалия - на два часа меньше.

В конце октября жители стран Евросоюза переведут часы на один час назад. После этого они вернутся в свои стандартные часовые пояса.

Также на зимнее время перейдет и Украина. Соответственно, разница во времени с большинством стран ЕС останется такой же, как и сейчас.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что украинцам нужно будет перевести часы на один час назад в 4:00 в последнее воскресенье октября - 25 октября 2026 года.

Мы также писали, что осенью перевод часов на зимнее время может влиять на сон и самочувствие. В частности, у некоторых людей возникают сонливость, бессонница, головная боль или перепады давления. Специалисты советуют накануне перехода снизить употребление кофеина, избегать алкоголя и тяжелой пищи перед сном и меньше пользоваться гаджетами вечером.

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