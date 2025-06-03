Чи перевіряє Україна звільнених з полону на співпрацю з РФ? Що розповіли у штабі

За його словами, відповідні служби проводять контррозвідувальну роботу щодо кожного звільненого. У разі виявлення підозрілих фактів, далі діють у межах українського законодавства.

"І за її наслідками відбуваються процесуальні дії в межах українського законодавства. Тому, безумовно, це все без уваги не залишається", - наголосив Юсов.

Він додав, що диверсантів у "чистому вигляді" серед повернутих не фіксували. Проте ворожі спецслужби намагаються тиснути на полонених або маніпулювати ними.

"Безумовно, з кожним, хто був у полоні, так чи інакше працювали ворожі спецслужби, ним намагалися маніпулювати, на родини могли пробувати впливати. Тому держава це все перевіряє", - підсумував він.