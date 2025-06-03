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Чи перевіряє Україна звільнених з полону на співпрацю з РФ? Що розповіли у штабі

Фото: Чи перевіряє Україна звільнених з полону на співпрацю з РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Українські військові, яких повертають з російського полону, проходять перевірку на можливу співпрацю з ворогом.

Про це заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, відповідні служби проводять контррозвідувальну роботу щодо кожного звільненого. У разі виявлення підозрілих фактів, далі діють у межах українського законодавства.

"І за її наслідками відбуваються процесуальні дії в межах українського законодавства. Тому, безумовно, це все без уваги не залишається", - наголосив Юсов.

Він додав, що диверсантів у "чистому вигляді" серед повернутих не фіксували. Проте ворожі спецслужби намагаються тиснути на полонених або маніпулювати ними.

"Безумовно, з кожним, хто був у полоні, так чи інакше працювали ворожі спецслужби, ним намагалися маніпулювати, на родини могли пробувати впливати. Тому держава це все перевіряє", - підсумував він.

Обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"

Нагадаємо, під час перемовин у Туреччині 16 травня українська та російська делегації досягли домовленості про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Перший етап стартував 23 травня - тоді з російського полону повернулися 390 українців, зокрема 270 військових і 120 цивільних. Серед них - бійці ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Сил ТрО та прикордонники.

Наступного дня Україна повернула ще 307 захисників, зокрема 27 оборонців Маріуполя. Також серед звільнених були військові з частин, чиї бійці раніше не потрапляли до списків на обмін.

25 травня з полону РФ повернулися ще 303 українці. У цьому етапі звільнили 70 воїнів, які брали участь в обороні Маріуполя.

РБК-Україна показувало ексклюзивні кадри масштабного обміну полоненими, які опублікувала СБУ.

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