Проверяет ли Украина освобожденных из плена на сотрудничество с РФ? Что рассказали в штабе

По его словам, соответствующие службы проводят контрразведывательную работу по каждому уволенному. В случае выявления подозрительных фактов, дальше действуют в рамках украинского законодательства.

"И по ее результатам происходят процессуальные действия в рамках украинского законодательства. Поэтому, безусловно, это все без внимания не остается", - подчеркнул Юсов.

Он добавил, что диверсантов в "чистом виде" среди возвращенных не фиксировали. Однако вражеские спецслужбы пытаются давить на пленных или манипулировать ими.

"Безусловно, с каждым, кто был в плену, так или иначе работали вражеские спецслужбы, им пытались манипулировать, на семьи могли пробовать влиять. Поэтому государство это все проверяет", - подытожил он.