Чи перемістила РФ ядерну зброю в Білорусь: відповідь Буданова

"Процес підготовки до переміщення справді триває", - йдеться у заяві.

За його словами, сховища наразі готуються.

"Але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено", - додав Буданов.

Розміщення російської ядерної зброї у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва має передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", що здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що перші ядерні заряди від Російської Федерації вже доправлено на територію Білорусі.

До цього представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов говорив, що переміщення російської ядерної зброї до Білорусі є черговим елементом кремлівського шантажу.