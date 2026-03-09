Перемерзли ли магнолии в Киеве: в Ботсаду на "Университете" сделали заявление о цветении
Нынешние температурные колебания в Украине не повредили столичным магнолиям. Несмотря на опасения горожан, деревья начнут радовать цветением уже в конце марта.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заведующий отделом интродукции древесных и травянистых растений, куратор коллекции рода Магнолия Ботанического сада имени А.В. Фомина Роман Палагеча.
Главное:
- Магнолии не перемерзли: зимние морозы не нанесли вреда деревьям.
- Старт цветения: первые цветы появятся с 30 марта.
- Пик: массовое цветение белых, а затем розовых магнолий продлится в течение всего апреля.
Морозы не помеха: почему растения не пострадали
По словам эксперта, последние холода не были критическими для магнолий. Растения, растущие в открытом грунте, приспособлены к умеренному климату и хорошо выдерживают такие температуры.
"Ничего не сместилось, все будет хорошо. Для магнолий это не были аномальные или критические температуры. Это листопадные растения умеренного климата, они приспособлены к зимовке в открытом грунте. Это же не оранжерейные цветы", - отметил Роман Палагеча.
График цветения: когда идти в ботсад
Палагеча подчеркнул, что график весеннего пробуждения сада остается неизменным. Первые цветы появятся уже через несколько недель:
- 30-31 марта: Начало цветения самого первого вида - магнолии Бионди.
- Первая декада апреля: Раскрываются другие виды белых магнолий (те, что цветут вплоть до появления листьев).
- Вторая и третья декады апреля: Начинают цвести красные и розовые сорта.
Самая большая коллекция в стране
Ботанический сад имени Фомина остается главной локацией для ценителей этих растений.
"У нас 75 видов, гибридов и декоративных форм магнолий. Это самая большая коллекция в Украине", - рассказал Палагеча.
Читайте также о том, что из-за температурных перепадов в оранжереях цветение азалий в Ботсаду Гришко сместилось на месяц-полтора. Несмотря на то, что некоторые растения погибли из-за морозов, именно среди коллекции азалий потерь нет.
Ранее мы писали о том, что в этом году Национальный ботсад имени Гришко в Киеве был вынужден увеличить свои расходы на отопление, чтобы спасти оранжерейные растения. Однако это не повлияет на стоимость входного билета - в ближайшее время цены не планируют повышать.