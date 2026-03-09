ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Перемерзли ли магнолии в Киеве: в Ботсаду на "Университете" сделали заявление о цветении

15:45 09.03.2026 Пн
2 мин
Эта коллекция является самой большой в Украине. Она насчитывает 75 видов, гибридов и декоративных форм
aimg Василина Копытко
Перемерзли ли магнолии в Киеве: в Ботсаду на "Университете" сделали заявление о цветении Первыми зацветают магнолии Бионди, затем - белые, а потом розовые и красные (фото: Getty Images)

Нынешние температурные колебания в Украине не повредили столичным магнолиям. Несмотря на опасения горожан, деревья начнут радовать цветением уже в конце марта.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заведующий отделом интродукции древесных и травянистых растений, куратор коллекции рода Магнолия Ботанического сада имени А.В. Фомина Роман Палагеча.

Читайте также: Будет ли цвести сирень и азалии? В Ботсаду Гришко рассказали о последствиях критической зимы

Главное:

  • Магнолии не перемерзли: зимние морозы не нанесли вреда деревьям.
  • Старт цветения: первые цветы появятся с 30 марта.
  • Пик: массовое цветение белых, а затем розовых магнолий продлится в течение всего апреля.

Морозы не помеха: почему растения не пострадали

По словам эксперта, последние холода не были критическими для магнолий. Растения, растущие в открытом грунте, приспособлены к умеренному климату и хорошо выдерживают такие температуры.

"Ничего не сместилось, все будет хорошо. Для магнолий это не были аномальные или критические температуры. Это листопадные растения умеренного климата, они приспособлены к зимовке в открытом грунте. Это же не оранжерейные цветы", - отметил Роман Палагеча.

График цветения: когда идти в ботсад

Палагеча подчеркнул, что график весеннего пробуждения сада остается неизменным. Первые цветы появятся уже через несколько недель:

  • 30-31 марта: Начало цветения самого первого вида - магнолии Бионди.
  • Первая декада апреля: Раскрываются другие виды белых магнолий (те, что цветут вплоть до появления листьев).
  • Вторая и третья декады апреля: Начинают цвести красные и розовые сорта.

Самая большая коллекция в стране

Ботанический сад имени Фомина остается главной локацией для ценителей этих растений.

"У нас 75 видов, гибридов и декоративных форм магнолий. Это самая большая коллекция в Украине", - рассказал Палагеча.

Читайте также о том, что из-за температурных перепадов в оранжереях цветение азалий в Ботсаду Гришко сместилось на месяц-полтора. Несмотря на то, что некоторые растения погибли из-за морозов, именно среди коллекции азалий потерь нет.

Ранее мы писали о том, что в этом году Национальный ботсад имени Гришко в Киеве был вынужден увеличить свои расходы на отопление, чтобы спасти оранжерейные растения. Однако это не повлияет на стоимость входного билета - в ближайшее время цены не планируют повышать.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС