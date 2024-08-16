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Чи передаються борги за комунальні послуги у спадок: пояснення юриста

Київ, Україна, П'ятниця 16 серпня 2024 20:00
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Чи передаються борги за комунальні послуги у спадок: пояснення юриста Фото: Оплата рахунків за комунальні послуги (if.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар
Експерт: Олена Воронкова

В Україні частина громадян має заборгованість з оплати комунальних послуг. Трапляється, що людина вмирає, не сплативши цих боргів, але на її майно є спадкоємці.

Чи передаються борги за комунальні послуги у спадок і чи можна відмовитися їх виплачувати, РБК-Україна пояснила адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

У спадок входять усі права та усі борги спадкодавця, тому не можна набути майно спадкодавця, але відмовитись від його боргів, звертає увагу юрист.

"Разом з тим, обов'язок спадкоємця з оплати боргів спадкодавця, у тому числі з комунальних послуг, виникає у разі, якщо спадкоємець спадок приймає та виключно у межах суми спадкового майна", - звертає увагу Олена Воронкова.

Тобто, якщо людина спадок не приймає, то й борги спадкодавця до неї відношення не мають.

"Якщо ж людина спадок прийняла й у складі спадщини наявні борги, то такий спадкоємець має погасити такі борги, але у сумі, що не буде перевищувати вартість спадкового майна", - зазначає адвокат.

Чи передаються борги за комунальні послуги у спадок: пояснення юриста

Фото: Майно з боргами можна не приймати у спадок (ілюстративне gettyimages.com)

Вона додає: якщо сума спадкового майна дорівнює розмір боргів, то приймати такий спадок зазвичай немає сенсу. Проте ймовірність того, що борги з оплати за комунальні послуги будуть настільки великими, дуже низька.

Нагадаємо, ми писали, що робити зі спадщиною на окупованій території.

Також ми пояснювали, чи може цивільна дружина претендувати на спадок після чоловіка.

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