Передаются ли долги за коммунальные услуги по наследству: объяснение юриста

В Украине часть граждан имеют задолженность по оплате коммунальных услуг. Случается, что человек умирает, не уплатив эти долги, но на его имущество есть наследники.

Передаются ли долги за коммунальные услуги по наследству и можно ли отказаться их выплачивать, РБК-Украина пояснила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

В наследство входят все права и все долги наследодателя, поэтому нельзя получить имущество наследодателя, но отказаться от его долгов, обращает внимание юрист.

"Вместе с тем обязанность наследника по оплате долгов наследодателя, в том числе по коммунальным услугам, возникает в случае, если наследник наследство принимает и исключительно в пределах суммы наследственного имущества", - обращает внимание Елена Воронкова.

То есть если человек наследство не принимает, то и долги наследодателя к нему отношения не имеют.

"Если же человек наследство приняв и в составе наследства имеются долги, то такой наследник должен погасить такие долги, но в сумме, что не будет превышать стоимость наследственного имущества", - отмечает адвокат.

Фото: Имущество с долгами можно не принимать по наследству (илюстративное gettyimages.com)

Она добавляет: если сумма наследственного имущества равна размеру долгов, то принимать такое наследство зачастую нет смысла. Однако вероятность того, что долги по оплате за коммунальные услуги будут столь велики, очень низкая.