ua en ru
Пт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Передаются ли долги за коммунальные услуги по наследству: объяснение юриста

Киев, Украина, Пятница 16 августа 2024 20:00
UA EN RU
Передаются ли долги за коммунальные услуги по наследству: объяснение юриста Фото: Оплата счетов за коммунальные услуги (if.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Елена Воронкова

В Украине часть граждан имеют задолженность по оплате коммунальных услуг. Случается, что человек умирает, не уплатив эти долги, но на его имущество есть наследники.

Передаются ли долги за коммунальные услуги по наследству и можно ли отказаться их выплачивать, РБК-Украина пояснила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

В наследство входят все права и все долги наследодателя, поэтому нельзя получить имущество наследодателя, но отказаться от его долгов, обращает внимание юрист.

"Вместе с тем обязанность наследника по оплате долгов наследодателя, в том числе по коммунальным услугам, возникает в случае, если наследник наследство принимает и исключительно в пределах суммы наследственного имущества", - обращает внимание Елена Воронкова.

То есть если человек наследство не принимает, то и долги наследодателя к нему отношения не имеют.

"Если же человек наследство приняв и в составе наследства имеются долги, то такой наследник должен погасить такие долги, но в сумме, что не будет превышать стоимость наследственного имущества", - отмечает адвокат.

Передаются ли долги за коммунальные услуги по наследству: объяснение юриста

Фото: Имущество с долгами можно не принимать по наследству (илюстративное gettyimages.com)

Она добавляет: если сумма наследственного имущества равна размеру долгов, то принимать такое наследство зачастую нет смысла. Однако вероятность того, что долги по оплате за коммунальные услуги будут столь велики, очень низкая.

Напомним, мы писали, что делать с наследием на оккупированной территории .

Также мы объясняли, может ли гражданская жена претендовать на наследство после мужа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
заборгованність Коммунальные платежи
NEWS
Надолго ли ВСУ зашли в Курскую область: мнение эксперта
Надолго ли ВСУ зашли в Курскую область: мнение эксперта
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении