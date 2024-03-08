Чи передають дані про чоловіка у військкомат при реєстрації шлюбу: відповідь юриста
Після реєстрації шлюбу відповідні інстанції мають передати дані про військовозобов'язаного чоловіка до військкомату. Але це не означає, що його відразу мобілізують: йому треба буде оновити свої облікові дані у ТЦК і СП.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповіла юрист юридичної компанії "Приходько та Партнери" Діана Тернова.
При подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу треба заповнити відповідні графи для надання інформації.
"Така заява включає в себе відомості стосовно відношення до військової служби. Таким чином, після реєстрації шлюбу, РАЦС дійсно повідомляє ТЦК про зміну сімейного стану особи", – пояснює пройцедуру Діана Тернова.
Втім, це не означає, що після передачі даних у військкомати від РАЦСів чоловіка відразу мобілізують. Натомість це може означати, що чоловіку треба буде поновити у ТЦК і СП свої облікові дані.
"Після реєстрацію шлюбу одразу ніхто не мобілізовує, однак після реєстрації шлюбу особі потрібно оновити свої дані в ТЦК. Оскільки призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних", – зауважує юристка.
Також, за словами фахівця, суди даних про військовзобов'язаних при розгляді цивільних справ (розірвання шлюбу, стягнення аліментів та інші) у ТЦК не подають. Також вони цього не роблять і після розгляду судових справ, коли суд виніс те чи інше рішення.
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