Чи отримала Білорусь ядерну зброю від РФ? У СЗР дали відповідь

Білорусь не отримала ядерної зброї від Росії. У СЗРУ заявили, що боєголовок у країні немає.
Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
У Білорусі немає російської ядерної зброї, попри заяви режиму Олександра Лукашенка.
За його словами, на території країни розміщено носії - зокрема, літаки та оперативно-тактичні комплекси "Іскандер". Однак самих боєголовок не передано.
"Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт." - наголосив Іващенко.
Також, за його словами, у Білорусі облаштовують місця зберігання і активно готуються до можливого розміщення ядерної зброї.
"Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде "Орєшнік". Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні - нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться", - додав керівник СЗРУ.
Нагадаємо, Лукашенко раніше заявляв, що Білорусь займається виготовленням пускових установок для комплексу "Орешник", але для повноцінного оснащення потрібні ракети з Росії.
За словами білоруського диктатора, наразі у країні "практично завершують виробництво" кількох пускових установок для "Орешника".
Крім того, 21 листопада 2024-го Російська Федерація (РФ) вперше застосувала під час повномасштабної війни ракету типу "Орєшник" під час удару по Дніпру. Після цього диктатор Путін визнав випробування цього виду озброєння.
Раніше ми писали, що 5 лютого російський диктатор Володимир Путін вніс на ратифікацію в Держдуму договір про гарантії безпеки з Білоруссю. Документ, зокрема, передбачає застосування ядерної зброї.
Нагадаємо, договір про гарантії безпеки між Росією і Білоруссю було підписано в Мінську ще на початку грудня минулого року.
Він передбачає нові заходи, які країни задіють у разі "загрози суверенітету".
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