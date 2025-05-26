Чи отримала Білорусь ядерну зброю від РФ? У СЗР дали відповідь

У Білорусі немає російської ядерної зброї, попри заяви режиму Олександра Лукашенка.

За його словами, на території країни розміщено носії - зокрема, літаки та оперативно-тактичні комплекси "Іскандер". Однак самих боєголовок не передано.

"Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт." - наголосив Іващенко.

Також, за його словами, у Білорусі облаштовують місця зберігання і активно готуються до можливого розміщення ядерної зброї.

"Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде "Орєшнік". Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні - нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться", - додав керівник СЗРУ.