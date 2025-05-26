Получила ли Беларусь ядерное оружие от РФ? В СВР дали ответ

В Беларуси нет российского ядерного оружия, несмотря на заявления режима Александра Лукашенко.

По его словам, на территории страны размещены носители - в частности, самолеты и оперативно-тактические комплексы "Искандер". Однако сами боеголовки не переданы.

"Но самого ядерного оружия в Беларуси нет. Это факт." - подчеркнул Иващенко.

Также, по его словам, в Беларуси обустраивают места хранения и активно готовятся к возможному размещению ядерного оружия.

"Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это похоже на принятие желаемого за действительное. На сегодня - ничего такого нет, и маловероятно, что появится", - добавил руководитель СВРУ.