Чи отримає Україна ракети Taurus від Німеччини? Пісторіус дав відповідь

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поставив остаточну "крапку" в темі передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Німеччина не буде постачати Україні свої ракети великої дальності Taurus, навіть попри хвилю недавніх російських авіаударів і повторний запит Києва", - заявив в інтерв'ю виданню керівник оборонного відомства.
TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) - високотехнологічна крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня".
Призначена для надточного знищення добре захищених або підземних цілей підвищеної складності. Вона здатна ефективно вражати як точкові об'єкти, так і цілі, що розосереджені на великій площі.
Залежно від варіанту, ракети можуть запускатися з літаків, кораблів або наземних платформ. Авіаційна модифікація забезпечує можливість ураження цілей без необхідності входження літака в зону дії ворожої ППО.
Бойова частина ракети сконструйована таким чином, щоб долати міцні перешкоди, зокрема товстий шар бетону та щільні ґрунтові породи.
Завдяки цьому ракета здатна результативно знищувати добре захищені підземні об’єкти, включно з укріпленими бетонними бункерами та сховищами.
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про намір передати Україні крилаті ракети Taurus для ударів по території Росії.
Зокрема, на початку липня, глава німецького уряду не виключив передачі цього озброєння для України.
Водночас, Пісторіус під час візиту до Києва у червні заявив, що Берлін не розглядає передачу Україні цих ракет.
Російський диктатор Володимир Путін дуже незадоволений імовірною поставкою Taurus для потреб ЗСУ, та висловився за поновлення діалогу з Мерцом.
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