UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Чи отримає податкова доступ до рахунків українців: що говорять у Раді

Фото: Данило Гетманцев, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада не буде підтримувати ініціативи, які передбачають відкриття банківської таємниці податковій. Будь-які чутки про це фейкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram.

Чутки у ЗМІ

Видання Hromadske опублікувало статтю, в якій вказується, що згідно з Національною стратегією доходів Кабміну, розкрити банківську таємницю для податкової можуть уже цього року. Найпізніший термін - до 2027 року.

Водночас Гетманцев у коментарі виданню наголосив, що Мінфін готує відповідний законопроєкт, але його "навряд чи буде ухвалено за поточного скликання Ради".

Telegram-канали, посилаючись на цю статтю, почали писати про те, що банки вже цього року можуть передавати податковій інформацію про рахунки українців.

Реакція Гетманцева

Нардеп Гетманцев, коментуючи такі вкиди в мережі, наголосив, що в його комітеті немає навіть законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій.

"І ні, до кінця цього скликання жодних шансів ухвалити це рішення немає. Не вірте фейкам", - наголосив він.

 

За які перекази не треба платити податки

Нагадаємо, раніше Гетманцев пояснював, що грошові перекази між родичами не оподатковуються.

Також доходом не є повернення боргу, тому при таких переказах платити податок не потрібно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БанкиВерховна рада