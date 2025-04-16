Получит ли налоговая доступ к счетам украинцев: что говорят в Раде

Верховная Рада не будет поддерживать инициативы, которые предусматривают открытие банковской тайны налоговой. Любые слухи об этом фейковые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, главу комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Telegram.
Издание Hromadske опубликовало статью, в которой указывается, что согласно Национальной стратегии доходов Кабмина, раскрыть банковскую тайну для налоговой могут уже в этом году. Самый поздний срок - до 2027 года.
При этом Гетманцев в комментарии изданию подчеркнул, что Минфин готовит соответствующий законопроект, но он "вряд ли будет принят при текущем созыве Рады".
Telegram-каналы, ссылаясь на эту статью, начали писать о том, что банки уже в этом году могут передавать налоговой информацию о счетах украинцев.
Нардеп Гетманцев, комментируя такие вбросы в сети, подчеркнул, что в его комитете нет даже законопроекта об открытии банковской тайны налоговой.
"И нет, до конца этого созыва никаких шансов принять это решение нет. Не верьте фейкам", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Гетманцев объяснял, что денежные переводы между родственниками не облагаются налогом.
Также доходом не является возврат долга, поэтом при таких переводах платить налог не нужно.
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