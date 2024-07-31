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Чи очікувати завтра на відключення світла: відповідь "Укренерго"

Середа 31 липня 2024 18:06
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Чи очікувати завтра на відключення світла: відповідь "Укренерго" Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 1 серпня, відключення світла за графіками в Україні не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Завтра, 1 серпня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі - про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", - пише "Укренерго".

Українців також закликають користуватись потужними електроприладами у період з 11:00 до 15:00.

Ситуація зі світлом в Україні

Від початку року Росія вдалась до 8 масованих атак проти об'єктів енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого було втрачено 9 ГВт виробничої потужності електростанцій. Також обстріли призвели до повернення графіків відключення світла.

Протягом останніх днів "Укренерго" не запроваджує обмеження, оскільки через похолодання тенденція до зниження споживання по країні зберігається.

Як розповіли в уряді, сьогодні країна в питанні енергетики увійшла у відносний баланс. Протягом наступних місяців, якщо світло й обмежуватимуть, це нестиме незначний характер.

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